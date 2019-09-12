الأهلي: مواجهاتنا صعبة في بداية الدوري.. سنفكر في كل مباراة على حدة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن فريقه على موعد مع مباريات قوية مع بداية الدوري الممتاز.

وتحدث عبد الحفيظ للموقع الرسمي لناديه عقب سحب قرعة الدوري: "المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، ننتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها".

وأردف "أتمنى أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع".

وأوضح مدير الكرة أن "الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن "التفكير في مواجهات الدوري والمنافسين غير منطقي في الوقت الحالي، خصوصا أن الأهلي لديه مواجهة مهمة أمام كانو سبورت الغيني ويعقبها مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك".

وقال عبد الحفيظ: "جميع مواجهات الأهلي مهمة ونحن تعودنا على السير خطوة بخطوة والتفكير في كل مباراة على حدة والجهاز الفني واللاعبون كل تفكيرهم الآن على مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا".

الأهلي يستعد حاليا لمباراة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل.

يبدأ الأهلي مبارياته بشكل متوازن بمواجهة سموحة والإنتاج الحربي وأسوان قبل الزمالك، وبعدها أمامه مجموعة من المواجهات التي قد تشكل خطورة عليه.

الجونة والمصري ووادي دجلة سيكونون أخصام الأهلي بعد مواجهة الزمالك، والتي قد تؤثر نتيجتها سلبا أو إيجابا على موسم الأحمر ككل.

نهاية الدور الأول – والدوري – لن تكون سهلة على الأهلي، حيث سيقابل المقاولون وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

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