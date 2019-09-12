صلاح: تنتظرنا مباراة صعبة ضد نيوكاسل لهذه الأسباب

يتوقع نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد السبت المقبل لعدة أسباب.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال صلاح عن استئناف الدوري بمواجهة نيوكاسل: "دائما ما تكون مواجهتهم صعبة سواء داخل ملعبنا أو خارجه".

وأضاف لموقع ناديه يوم الخميس "صعوبة مباراتنا ضد نيوكاسل تأتي بسبب الطريقة التي يلعبون بها وامتلاكهم لفريق جيد به أكثر من لاعب مميز، كما أن مدربهم جيد أيضا".

ستيف بروس تولى قيادة نيوكاسل هذا الموسم، وحقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل مثلها، وخسر مباراتين، ليحتل المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.

وأردف نجم منتخب مصر "نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والقيام بعملنا".

واستمر "نحتاج لتحقيق الفوز في كل مباراة لأن الموسم الماضي خسرنا الدوري بفارق نقطة، لذا نريد فقط التركيز على كل مباراة على حدة وليس التطلع للمستقبل".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه روبرتو فيرمينو وساديو ماني برصيد هدفين.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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