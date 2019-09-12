صلاح يجيب.. هل هدفه في شباك أرسنال الأفضل له مع ليفربول

انطلاقة من منتصف الملعب مع مراوغة دافيد لويز مدافع أرسنال ثم وضع الكرة في مرمى المدفعجية بشكل متقن، كانت النتيجة هدف جميل لمحمد صلاح مهاجم ليفربول، لكن هل يعتبره الأجمل في مسيرته مع الريدز؟ النجم المصري يجيب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، بعدما فاز هدفه الثاني في شباك أرسنال بجائزة الأجمل في الشهر (التفاصيل).

وأجاب صلاح على سؤاله هل كان هدفك في أرسنال أحد أفضل ما سجلته لليفربول بقوله: "نعم.. لقد كان أحد أفضل أهدافي، لكن لا أستطيع أن أقول إنه الأفضل على الاطلاق، لكني أحببته".

وأضاف لموقع ناديه "لقد سجلته في وقت مميز حين كانت النتيجة تشير إلى تقدمنا بهدفين دون مقابل، من أجل قتل المباراة، وأعتقد أن هذا الهدف قد أحدث الفارق".

وواصل "من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف، لكن كما قلت عدة مرات، فإن أهم شيء هو فوز الفريق بالمباراة، طالما نفوز فلا يهم من يسجل".

أهداف صلاح الثلاثة في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي تعني أنه سجل أفضل أرقامه في الأسابيع الأولى من الموسم مع الريدز.

وأوضح لاعب بازل السابق "أشعر أنني بحالة جيدة"، وتابع "في الموسم الماضي والموسم الذي سبقه سجلت ثلاثة أهداف بعد ثماني أو تسع مباريات، لذا فإن تسجيلهم بعد أربع مباريات يشعرني بالسعادة، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز ثم الفوز ثم الفوز ثم الفوز".

جائزة أفضل لاعب في الشهر هي الثانية لصلاح في الموسم الجديد بعد جائزة أجمل أهداف شهر أغسطس، فقد تواجد في القائمة القصيرة هدفان لمحترفنا المصري، في شباك أرسنال والذي حصد المركز الأول في التصويت والآخر في شباك نورويتش سيتي والذي جاء في المركز الثالث.

بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت.

وشهدت القائمة حضور هدف ديفورك أوريجي في نورويتش سيتي وهدف ساديو ماني الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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