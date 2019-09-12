قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الأندية الجماهيرية في الموسم الجديد
الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 15:06
كتب : FilGoal
تشهد قرعة الموسم الجديد للأندية الجماهيرية للدوري المصري 2019-2020 تفاوت بين قوة المباريات في الجولات الأولى لأندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وبيراميدز.
وأقيمت فعاليات قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020 ظهر الخميس.
ويستعرض FilGoal.com ترتيب مباريات الأندية الجماهيرية في الموسم الجديد.
الإسماعيلي
المصري
الاتحاد السكندري
بيراميدز
وإليكم جدول الأهلي والزمالك والأندية الجماهيرية
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