صلاح يتحدث بعد فوزه بجائزة أفضل لاعبي أغسطس بـ ليفربول

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 14:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يرى نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أن الفوز بالمباريات أهم من الجائزة الفردية الجديدة التي حصدها يوم الخميس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس (التفاصيل).

وقال صلاح لموقع ناديه يوم الخميس: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن أهم شيء كما قلت من قبل هو الفوز بالمباريات".

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وأضاف "لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي في الدوري، وحققنا نتائج جيدة، لذلك نحن بحاجة إلى التركيز على مستوانا ومواصلة الفوز".

وواصل "لقد قضينا شهرًا جيدًا. فقد فزنا بكأس السوبر بأغسطس، لذلك كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق واحد".

وأتم هداف الدوري في الموسمين الماضيين "ظهر كل اللاعبين بشكل جيد، وأظهروا الطريقة التي يمكننا اللعب بها، لذلك نحن سعداء بما وصلنا إليه حتى الآن".

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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