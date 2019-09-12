في #يوم_ألعاب_الفيديو.. اليابانية التي تتيح لك عالم سحري مليء بالنجوم

"2 فوق، 2 تحت، شمال، يمين، شمال، يمين، إكس، دايرة". لا تقلق فهي ليست تعويذة أو طلسم، إنما هي شفرة تتيح لك الوصول لعالم سحري في ألعاب الفيديو، وتحديدا "بلايستيشن ون".

12 سبتمبر من كل عام، هو اليوم العالمي لألعاب الفيديو، ولا يوجد أفضل من الكتابة عن لعبة "يابانية" أو winning eleven 3 للاحتفاء بهذا اليوم.

اللعبة التي صدرت في 2 أكتوبر 1998، من شركة "كونامي" كانت طفرة في ألعاب الفيديو، بعدما ارتبطت ارتباطا وثيقا بكأس العالم الذي أقيم قبل إصدارها بشهور في فرنسا.

من 44 منتخبا شُكلَت اللعبة، 40 منتخبا وطنيا متاحا منذ البداية، مع تبقي 4 منتخبات فارغة في القائمة.

تلك الخانات ال4، خاصة بمنتخبات إضافية، تتطلب مهمات خاصة من أجل الحصول عليها.

هل تتذكر الشفرة المكتوبة في بداية التقرير؟ هذه الحركة السحرية تحقق لك أمنيتك برؤية منتخب معجج بالنجوم.

بمجرد كتابة هذه الشفرة سيظهر لك منتخبين إضافيين: منتخب العالم ومنتخب أوروبا.

الأول بقيادة رونالدو و"باتيستووووتاااا" كما كان يلفظها المعلق وباتريك مبوبا، ويجتمع به كل النجوم من كل القارات عدا أوروبا.

والثاني خاص بقارة أوروبا، بقيادة زين الدين زيدان وبيتر شمايكل ومايكل أوين.

الآن يتبقى منتخبان لتكتمل اللعبة.

رومانيا كانت مميزة في اللعبة، إذ حصلت على منتخبين. الأول عاديا والثاني استثنائيا.

الاستثناء تمثل في إدراك منتخب "رومانيا الذهبية" وذلك تخليدا لقرار لاعبو بصبغ شعرهم قبل مباراة تونس في دور المجموعات.

للحصول على هذا المنتخب لم تكن تحتاج لشفرة، بمجرد خوض كأس العالم بمنتخب رومانيا والمرور من دور الـ 16 = يظهر لك المنتخب الذهبي.

إذا، تبقى منتخبا فما هو؟

منتخب الأحلام أو Divo FC، هو المنتخب المتبقي لتكتمل اللعبة، ولهذا المنتخب حكاية خاصة.

شهد مونديال فرنسا استبعاد عناصر مميزة من أغلب المنتخبات تقريبا ولأسباب مختلفة. روماريو في البرازيل، بودو إينجر في ألمانيا، وبيب جوارديولا في إسبانيا، فيرناندو ريدوندو من الأرجنتين.

ولذلك قرر صانعو اللعبة إضافة هولاء اللاعبون في اللعبة ضمن منتخب الأحلام.

الحصول على هذا المنتخب كان الأصعب، إذ يجب عليك إن تلعب دوري من 30 مباراة بنظام الذهاب والإياب والفوز به للحصول على المنتخب.

قائمة منتخب الأحلام

1- إينجر، ألمانيا

2- فيريرا، إيطاليا

3- زامر، ألمانيا

4- مونتيرو، أوروجواي

5- فيل نيفيل، إنجلترا

6- ريدوندو، الأرجنتين

7- ريكين، ألمانيا

8- بول جاكسوين، إنجلترا

9- بوكسيتش، كرواتيا

10- جوارديولا، إسبانيا

11- روماريو، البرازيل

12- بيروتزي، إيطاليا

13- إبراهيما با، فرنسا

14- بيلوديدتشي، رومانيا

15- بيناريفيو، إيطاليا

16- بانوتشي، إيطاليا

17- جونينيو برينامبوكانو، البرازيل

18- خوردي يوان كرويف، هولندا

19- رافانيلي، إيطاليا

20- ماورو سيلفا، البرازيل

21- كازايوشي ميورا، اليابان

22- سيبولدي، أوروجواي

قائمة منتخب العالم

1- تشلافيرت، باراجواي

2- كافو، البرازيل

3- أيالا، الأرجنتين

4- زانيتي، الأرجنتين

5- دونجا، البرازيل

6- روبيرتو كارلوس، البرازيل

7- مصطفى حاجي، المغرب

8- ناكاتا، اليابان

9- رونالدو، البرازيل

10- أورتيجا، الأرجنتين

11- باتيسوتا، الأرجنتين

12- موندراجون، كولومبيا

13- نجانكا، الكاميرون

14- اكونا، باراجواي

15- ريفالدو، البرازيل

16- مهدي مهديفيكيا، إيران

17- برسيادو، كولومبيا

18- سالاس، تشيلي

19- هيرنانديز، المكسيك

20- مي يونج بو، كوريا الجنوبية

21- باتريك مبوبا، الكاميرون

22- كامبوس، المكسيك

قائمة منتخب أوروبا

1- شمايكل، الدنمارك

2- كوستاكورتا، إيطاليا

3- مالديني، إيطاليا

4- فرانك دي بور، هولندا

5- ديفيدز، هولندا

6- يارني، كرواتيا

7- إيمانول بيتي، فرنسا

8- دوساييه، فرنسا

9- دافور سوكر، كرواتيا

10- زيدان، فرنسا

11- أوين، إنجلترا

12- بارتيز، فرنسا

13- راؤول، إسبانيا

14- دينو باجيو، إيطاليا

15- تورام، فرنسا

16- ستويكوفيتش، يوغوسلافيا

17- جورجي هاجي، رومانيا

18- روبيرتو باجيو، إيطاليا

19- توري أندري فلو، النرويج

20- بيرهوف، ألمانيا

21- فييري، إيطاليا

اقرأ أيضا

قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

اتحاد الكرة يوضح كيف يتعامل مع الأندية المشاركة في البطولات القارية

قرعة الدوري - تعرف على جولتي الدربي

حوار مطول مع ميسي: أردت انضمام نيمار لعدة أسباب.. ولا أعلم إن كان برشلونة قد حاول كفاية لضمه