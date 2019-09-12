لا جديد يذكر.. صلاح يحصد جائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية لنجمنا المصري محمد صلاح، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس لليفربول برائعته التي هز بها شباك أرسنال، حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

نادي ليفربول أعلن فوز صلاح بالجائزة الأولى لهذا الموسم كأفضل لاعبي الشهر.

وسجل صلاح 3 أهداف وصنع هدفين خلال 6 مباريات لعبها بأغسطس.

وتفوق نجم منتخب مصر على زميليه روبرتو فيرمينو وساديو ماني في تصويت الجماهير على الجائزة.

الجائزة هي الثانية في الموسم الجديد بعد جائزة أجمل أهداف شهر أغسطس، فقد تواجد في القائمة القصيرة هدفان لمحترفنا المصري محمد صلاح، في شباك أرسنال والذي حصد المركز الأول في التصويت والآخر في شباك نورويتش سيتي والذي جاء في المركز الثالث.

بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت.

وشهدت القائمة حضور هدف ديفورك أوريجي في نورويتش سيتي وهدف ساديو ماني الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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