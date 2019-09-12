أبلغت إدارة استاد القاهرة، اتحاد الكرة المصري أنه لن يكون جاهزا لاستقبال مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك قبل بداية الدوري. وذلك حسبما صرح مصدر في اتحاد الكرة المصري لـFilGoal.com.

قال المصدر: "أبلغتنا إدارة استاد القاهرة أنه لن يكون جاهزا لاستضافة مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك قبل بداية مباريات الدوري".

ومن المنتظر إقامة لقاء السوبر الخاص بالموسم قبل الماضي بين الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الجديد في الدوري.

وأضاف "التوجه كان إقامة المباراة على استاد القاهرة وبحضور جماهيري كامل لسعة الملعب، وحاول الاستاد الانتهاء من أعمال الصيانة سريعا لكن من الصعب أن تنتهي في الموعد المقرر وبالتالي تم استبعاد الملعب".

ولم يلعب لقاء القمة بجمهور في استاد القاهرة منذ شهر يونيو 2011، حينما تعادل الفريقان 2-2 في الدوري الممتاز.

ولم يستضف استاد القاهرة مباراة السوبر منذ عام 2014، حينما فاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

وواصل "الاتحاد في انتظار قرار الأمن النهائي بشأن اختيار الملعب الخاص بالسوبر على أن تقام المباراة أحد يومي 19 و20 سبتمبر الجاري".

وتابع "تركنا تحديد الملعب للأمن وكذلك السعة الجماهيرية، لكننا طلبنا من الأمن تحديد الملعب سواء في القاهرة أو الإسكندرية لكن بسعة جماهيري كاملة لأي ملعب يتم اختياره والقرار في يد الأمن حاليا".

وأتم "ننتظر كذلك الموافقات الأمنية إذا ما كان الأهلي سيواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية والمصري في بورسعيد أم لا".

ولم يسافر الأهلي إلى بورسعيد منذ حادثة الاستاد التي راح ضحيتها 72 مشجعا عام 2012.

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة قد صرح في وقت سابق بأن هناك عدة محاولات لإقامة مباراة السوبر في استاد القاهرة بحضور جماهيري، لكي "تكون الأولى بين القطبين بحضور جماهيري منذ وقت طويل". (طالع التفاصيل)

وأجريت قرعة الدوري لموسم 2019-2020 اليوم الخميس، وستشهد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، وسيتم تحديد مواعيد المواجهات خلال يومين حسبما أوضح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات.

اقرأ أيضا

قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

اتحاد الكرة يوضح كيف يتعامل مع الأندية المشاركة في البطولات القارية

قرعة الدوري - تعرف على جولتي الدربي

حوار مطول مع ميسي: أردت انضمام نيمار لعدة أسباب.. ولا أعلم إن كان برشلونة قد حاول كفاية لضمه