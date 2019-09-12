قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الموسم الجديد

لم يجد الزمالك عدة مباريات صعبة متتالية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري المصري، سوى مرة واحدة حين يلاقي الجونة ثم المصري ثم وادي دجلة قبل أسابيع قليلة من نهاية المسابقة

وأقيمت فعاليات قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020 ظهر الخميس.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب مباريات الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالي:-

تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في الموسم الجديد

اقرأ أيضا