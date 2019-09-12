قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الموسم الجديد

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 13:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في مرمى الاتحاد

لم يجد الزمالك عدة مباريات صعبة متتالية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري المصري، سوى مرة واحدة حين يلاقي الجونة ثم المصري ثم وادي دجلة قبل أسابيع قليلة من نهاية المسابقة

وأقيمت فعاليات قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020 ظهر الخميس.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب مباريات الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

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وجاء ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالي:-

تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في الموسم الجديد

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