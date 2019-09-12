قرعة الدوري - اتحاد الكرة يوضح كيف يتعامل مع الأندية المشاركة في البطولات القارية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

كاف

أوضح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري طريقة التعامل مع الأندية المشاركة في البطولات القارية.

يلعب الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، بينما يشارك الاتحاد والإسماعيلي في البطولة العربية.

وقال الزناتي أثناء مراسم قرعة الدوري يوم الخميس: "بالنسبة للفرق التي ستلعب في البطولات الإفريقية والعربية خارج ملعبها ستحصل على 4 أيام راحة قبل المباراة و4 أيام بعدها".

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وأضاف "أما في حالة اللعب داخل مصر فيحصل كل فريق منهم راحة على 3 أيام قبل المباراة و3 أيام بعدها".

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وشدد الزناتي "أما بالنسبة للدور نصف النهائي ستكون الراحة 5 أيام قبل المباراة التي ستقام في مصر، و6 أيام للمباراة التي تقام خارج مصر، والمباريات النهائية ستتعامل المعاملة نفسها".

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