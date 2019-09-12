فايلر يضع برنامجا خاصا لرباعي الأهلي.. وكانو سبورت يوافق على طلب الأحمر

حدد ريني فايلر المدير الفني للأهلي برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصل للرباعي الدولي المغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج، بعد انضمامهم لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد عودته من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم، ويسعى فايلر من خلال البرنامج التدريبي الخاص بالرباعي لعلاجهم من إجهاد السفر.

وفي نفس الوقت، زار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مقر نادي كانو سبورت الغيني ومقر اتحاد كرة القدم في غينيا الاستوائية لبحث ترتيبات إقامة المباراة.

وقام عبد الحفيظ بالتنسيق مع مسؤولي النادي وكذلك الاتحاد الغيني حول كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالمباراة .

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على التفاوض مع مسؤولي النادي الغيني، خصوصا أن العاصمة الغينية مالابو ليس بها ملعب نجيل طبيعي سوى ملعب المباراة فقط .

وأوضح عبد الحفيظ أنه حصل على موافقة النادي الغيني، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية علي الفريق بعد خوض المران على ملعب نجيل طبيعي بدلا من الصناعي.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن بعثة الفريق في غينيا الاستوائية تحصل على التطعيمات المضادة للملاريا يوميا طوال مدة الإقامة في العاصمة مالابو.

وأضاف أن الجهاز الطبي حدد موعد تناول أعضاء البعثة للتطعيمات ضد الملاريا بشكل يومي لحين العودة إلى القاهرة.

ويؤدي الفريق مرانه الثاني في غينيا الاستوائية مساء اليوم الخميس على الملعب الذى تقام عليه المباراة.

وكان الأهلي قد خاض أول تدريباته أمس الأربعاء في حديقة الفندق عقب وصول البعثة من القاهرة بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة ١٢ ساعة تخللها ترانزيت ساعتين في اديس أبابا.

وفضل فايلر إقامة مران استشفائي بسيط أمس للاعبي الفريق لفك العضلات بعد الرحلة الطويلة التي استغرقتها البعثة، على أن يركز مران اليوم على الجوانب الفنية والخططية بشكل كبير، وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني.

عقد الجهاز الفني اجتماعا تنسيقيا صباح اليوم عقب تناول وجبه الإفطار ضم كل من ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بجانب فايلر ؛ للترتيب لمران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة.

واستفسر فايلر عن حالة الجو خاصة أن الفترة الحالية في غينيا الاستوائية تشهد هطول الأمطار على مدار اليوم .

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