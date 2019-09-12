مورينيو يشيد بـ رونالدو: حالة تُدرّس

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو بمواطنه كريستيانو رونالدو واصفا إياه بـ "حالة تُدرّس" بسبب مواصلته تسجيل 50 هدفا كل موسم.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

رونالدو سجل 4 أهداف في شباك ليتوانيا وعزز رصيده التهديفي من الأهداف الدولية برصيد 94 هدفا.

مورينيو قال في تصريحات لموقع 11: "ما يفعله لا يفاجئني، في سن الـ 34 هو لاعب عظيم ويلعب لفريق كبير مع طموح عظيم".

وتابع "لا أشعر بالمفاجأة لأنه حالة تُدرّس وهذا يُبين عقليته، كريستيانو ظاهرة فهو شخص يفكر في الفوز وتحقيقه بشكل أفضل".

وأتم "هذا هو سبب عدم شعوري بالمفاجأة، اعتقد عندما يبلغ الـ 50 من عمره، سيقوم الاتحاد الدولي لاستضافته ضمن مباراة الأساطير وسوف يسجل، وأنا متأكد من هذا".

رونالدو تدرب تحت قيادة مورينيو في الفترة من 2010 حتى 2013 في ريال مدريد، حقق خلالها لقب الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

مورينيو في الوقت الحالي لا يشغل منصب المدير الفني لأي فريق عقب رحيله من تدريب مانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي.

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