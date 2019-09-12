مران استشفائي لـ الزمالك بعد الوصول إلى السنغال

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 00:13

كتب : FilGoal

الزمالك - محمود الونش

أدى لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بالجري الخفيف في حديقة فندق إقامة الفريق في السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون.

ووصلت بعثة الزمالك إلى السنغال قبل ساعات استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض اللاعبون مرانا استشفائيا بناء على طلب ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق، للتخلص من إرهاق رحلة السفر.

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كما حرص ميتشو على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك فور الوصول لفندق الإقامة للحديث عن المباراة.

وتأهل الزمالك لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي ديكاداها بطل الصومال في الدور التمهيدي الأول للبطولة.

وتقام المباراة ضد جينيراسيون يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء.

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