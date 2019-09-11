وكيله: سيكون من الرائع مشاهدة مارتينيز بجوار ميسي في برشلونة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 23:43

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

اعترف بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين بأنه سيكون من الرائع مشاهدة لاعبه بجانب ليونيل ميسي في برشلونة.

وواصل لاوتارو مارتينيز تألقه وسجل ثلاثة أهداف في شباك المكسيك في مباراة ودية، ليصبح رصيده 12 هدفا في 14 مباراة مع منتخب بلاده.

وقال بيتو في تصريحات لقناة (تي واي سي سبورتس): "سيكون من الرائع أن نرى لاوتارو بجوار ليونيل ميسي في برشلونة".

أخبار متعلقة

بالفيديو - الأرجنتين تسحق المكسيك وديا.. وبيرو تسقط البرازيل مارادونا.. مهمة الحفاظ على متوسط عمر الذئاب في الأرجنتين رسميا – مارادونا يعود إلى الأرجنتين من بوابة خيمناسيا لابلاتا كرة طائرة - منتخب الناشئين يضع قدما في ثمن النهائي بالفوز على الأرجنتين

وأضاف "إنه مهاجم رائع ولديه سيطرة ملحوظة في لمسته الأولى للكرة وهذا ما يجعل من الصعب للغاية على المدافعين الإمساك به".

ويلعب مارتينيز مع فريقه إنتر وجها لوجه أمام ميسي في دوري أبطال أوروبا، بعد وقوع إنتر وبرشلونة في مجموعة تضم بوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

وتابع وكيل مارتينيز: "لاوتارو متواضع للغاية، ولم من السهل عليّ اصطحابه من الأرجنتين إذ كان قريبا من عائلته وشعر بالحنين إلى وطنه".

وأوضح "لكن من حسن الحظ أن والديه وثقا بي".

وأتم تصريحاته "قبل الذهاب إلى إنتر، أخبرته أنه لن يكافح من أجل الاستقرار لأنني أعلم أن كل ما يضعه في رأسه يحققه".

اقرأ أيضا:

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

بين القصور التكتيكي وافتقاد الخبرة.. لماذا يتراجع تشيلسي في الشوط الثاني

بن لادن والكرة

مدير الجبلاية المالي يكشف لـ في الجول سبب رحيله.. "سامورا السبب"

طلائع الجيش يضم عمرو جمال

تغييرات في باريس سان جيرمان.. محاولة للإجابة عن 5 أسئلة

الأرجنتين لاوتارو مارتينيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

قرعة الدوري - جولات أسخن مباريات البطولة 4 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الموسم الجديد 5 دقيقة | مصر
قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في الموسم الجديد 15 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يوضح كيف يتعامل مع الأندية المشاركة في البطولات القارية 31 دقيقة | مصر
قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري 44 دقيقة | الدوري المصري
قرعة الدوري - تعرف على جولتي الدربي 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك