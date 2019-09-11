وكيله: سيكون من الرائع مشاهدة مارتينيز بجوار ميسي في برشلونة

اعترف بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين بأنه سيكون من الرائع مشاهدة لاعبه بجانب ليونيل ميسي في برشلونة.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان الأرجنتين

وواصل لاوتارو مارتينيز تألقه وسجل ثلاثة أهداف في شباك المكسيك في مباراة ودية، ليصبح رصيده 12 هدفا في 14 مباراة مع منتخب بلاده.

وقال بيتو في تصريحات لقناة (تي واي سي سبورتس): "سيكون من الرائع أن نرى لاوتارو بجوار ليونيل ميسي في برشلونة".

وأضاف "إنه مهاجم رائع ولديه سيطرة ملحوظة في لمسته الأولى للكرة وهذا ما يجعل من الصعب للغاية على المدافعين الإمساك به".

ويلعب مارتينيز مع فريقه إنتر وجها لوجه أمام ميسي في دوري أبطال أوروبا، بعد وقوع إنتر وبرشلونة في مجموعة تضم بوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

وتابع وكيل مارتينيز: "لاوتارو متواضع للغاية، ولم من السهل عليّ اصطحابه من الأرجنتين إذ كان قريبا من عائلته وشعر بالحنين إلى وطنه".

وأوضح "لكن من حسن الحظ أن والديه وثقا بي".

وأتم تصريحاته "قبل الذهاب إلى إنتر، أخبرته أنه لن يكافح من أجل الاستقرار لأنني أعلم أن كل ما يضعه في رأسه يحققه".

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