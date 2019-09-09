جنش: هتاف الجماهير لي في نهائي الكأس يحفزني كثيرا

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

جنش - مصر

أعرب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك عن سعادته الكبيرة بدعم زملائه في الفريق والجماهير البيضاء له أثناء فترة إصابته وأيضا خلال مباراة نهائي كأس مصر.

محمود جنش

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك بلقب كأس مصر لموسم 2018/2019 بالتغلب على بيراميدز بثلاثية دون رد في النهائي.

وقال جنش عبر قناة صدى البلد: "الكل يدعمني سواء الجماهير أو اللاعبين أو الإدارة وأيضا الجهاز الفني".

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وأضاف "أنا جزء من الزمالك رغم أنني لست من ناشئين النادي، وسوف أظل جزءا من القلعة البيضاء حتى بعد اعتزالي كرة القدم".

وأكمل "شعرت بسعادة كبيرة عندما شاهدت جماهير الزمالك تهتف لي في نهائي الكأس وكنت أتمنى التواجد في المباراة ولكن بسبب البرنامج العلاجي لم أستطع الحضور".

وواصل "تلقيت أيضا اتصالات عقب المباراة من شيكابالا ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والكثير من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "لست لاعبا في الزمالك فقط ولكن لي دورا آخر وهو نقل خبراتي للاعبين الجدد وشرح نظام النادي لهم حتى يعرفوا قيمة الزمالك ومن ثم يقاتلون من أجله لتحقيق البطولات".

وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 2019.

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