القيعي: استوقفني اختيار فايلر لتدريب الأهلي.. وجوارديولا قد لا ينجح معنا

تحدث عدلي القيعي مستشار التسويق في النادي الأهلي عن اختيار إدارة المارد الأحمر للسويسري ريني فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ مارتين لاسارتي.

وقال القيعي: "تواجدت خارج البلاد وقتها وبشكل شخصي استوقفني اختيار فايلر لتدريب الأهلي. كان هناك بعض الغموض بالنسبة لي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "ولكنني استقبلت بعض ردود الأفعال غير المنطقية على الإطلاق لأن التقييم كان على حسب الانطباع".

وأوضح "الشخص يضع صورة معينة أمامه وإذا جاء القرار ليس مطابقا لتلك الصورة، يبدأ النقد ومحاسبة الآخرين".

وتابع "لا يوجد أي ضمان لنجاح أي مدرب في العالم. إذا جلبت بيب جوارديولا لـ الأهلي قد لا ينجح".

وأردف "ولكن ما جعلني مطمئنا من فايلر هو ما فعله في المؤتمر الصحفي. لم يكن بياعا لما يطلبه الجماهير. تحدث بمنطقية وربط البطولات باللاعبين".

وتعاقد الأهلي مع السويسري ريني فايلر لتدريب الفريق خلفا لـ مارتين لاسارتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في الـ 14 من شهر سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في اللقاء الأول لـ فايلر من هنا

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