فاران: أريولا قادر على منافسة كورتوا

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 22:47

كتب : FilGoal

أريولا

يرى رافاييل فاران مدافع ريال مدريد أن ألفونسو أريولا قادرا على منافسة تيبو كورتوا على حراسة مرمى الفريق الملكي.

ألفونس أريولا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "بالطبع أنا سعيد بقدومه إلى ريال مدريد".

وأضاف مدافع منتخب فرنسا "سيتم استقباله جيدا في الفريق وفي كرة القدم يمكن لأي شيء أن يحدث".

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وتابع "وسنرى ما إذا كان قادرا على اللعب أساسيا في ريال مدريد".

وأتم تصريحاته "أعرف مميزاته جيدا وهو يمتلك إمكانيات اللعب في ريال مدريد، أتمنى أن يكون موسمه الأول معنا جيدا وأثق أنه مستعد لذلك".

وانتقل أريولا قبل أيام لصفوف ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة تبادل حراس المرمى تضمنها رحيل كيلور نافاس لصفوف النادي الفرنسي.

أريولا البالغ من العمر 26 عاما حقق لقب كأس العالم 2018 مع فرنسا عندما كان ضمن قائمة الديوك المشاركة في البطولة.

ويتواجد فاران رفقة أريولا في معسكر منتخب فرنسا لمواجهتي ألبانيا وأندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

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