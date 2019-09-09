بالفيديو - ألمانيا تكسر كبرياء أيرلندا الشمالية في تصفيات يورو.. وبلجيكا تسحق اسكتلندا

بعد 4 انتصارات متتالية ربعتها على قمة المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2020، في أول تحد حقيقي، لم تقدر أيرلندا الشمالية على مجاراة ضيفتها ألمانيا لتخسر بهدفين دون رد يوم الإثنين.

وأحرز مارسيل هالستينبرج الهدف الأول بتسديدة رائعة على الطائر في الدقيقة 48 بملعب ويندسور بارك بالعاصمة بلفاست، وأضاف زميله سيرجي جنابري الهدف الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 93.

وارتقت ألمانيا لصدارة المجموعة ورفعت رصيدها إلى 12 نقطة متفوقة على أيرلندا الشمالية بالمواجهات المباشرة.

وجمعت أيرلندا الشمالية 12 نقطة بالفوز مرتين على بيلاروسيا ومرتين على إستونيا وتتبقى لها مواجهة أمام ألمانيا ومباراتين أمام هولندا.

وعززت هولندا موقعها في المركز الثالث بالمجموعة ورفعت رصيدها إلى 9 نقاط بفوزها على مضيفتها إستونيا بنتيجة 4-صفر.

وسجل ريان بابل هدفين في الدقيقتين 17 و48 وأحرز وممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم هدفين في الدقيقتين 76 و87. وخاضت هولندا 4 مباريات في التصفيات حتى الآن مقابل 5 لألمانيا وأيرلندا الشمالية.

وفي المجموعة التاسعة واصلت بلجيكا تصدرها للترتيب بالعلامة الكاملة محققة الفوز السادس تواليا بالتغلب على مضيفتها اسكتلندا بنتيجة 4-صفر.

وأحرز روميلو لوكاكو وتوماس فيرمايلين وتوبي ألديرفيريلد وكيفن دي بروين أهداف بلجيكا في الدقائق 9 و24 و32 و82.

واستمرت روسيا وصيفة لبلجيكا ورفعت رصيدها إلى 15 نقطة بفوز صعب على ضيفتها كازاخستان بهدف في الدقيقة 89 سجله ماريو فرنانديز.

وانتهت قمة مباريات المجموعة السابعة بدون أهداف بين بولندا والنمسا لتواصل الأولى تصدرها للمجموعة ورفعت رصيدها إلى 13 نقطة مقابل 10 للأخيرة.

وارتقت سلوفينيا لوصافة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 11 نقطة بفوز مثير على ضيفتها إسرائيل بنتيجة 3-2.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات العشر إلى يورو 2020.

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