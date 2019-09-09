كرة طائرة – ناشئات مصر يضربن موعدا مع أمريكا في دور الـ 16 من المونديال
الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 21:58
كتب : FilGoal
خسرت ناشئات منتخب مصر أمام سيدات منتخب البرازيل في المباراة الأخيرة من الدور الأول من كأس العالم للكرة الطائرة.
ناشئات البرازيل انتصرن على ناشئات مصر بثلاثية أشواط مقابل لا شيء.
واحتلت ناشئات منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة، ليضربن موعدا مع ناشئات منتخب أمريكا في دور الـ 16 من المونديال.
الشوط الأول أمام البرازيل، انتهى 26-24 قبل أن ينتصرن على ناشئات مصر 25-16 و25-19 في الشوط الثاني والثالث.
وتلعب ناشئات مصر أمام أمريكا يوم الثلاثاء في الإسماعيلية.
وفي حالة انتصار ناشئات مصر وتأهلهن لربع النهائي، سيضربن موعدا مع الفائز بين ناشئات تايلاند وناشئات اليابان.
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