رغم أزمة الترحيل.. الأهلي يتوج بطلا للبطولة العربية لتنس الطاولة

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 21:37

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - تنس طاولة

توج الأهلي بطلا للبطولة العربية لتنس الطاولة رجال بعد فوز ماراثوني بنتيجة 3-2 على قطر القطري في نهائي البطولة المقامة في المغرب.

ومثل فريق الأهلي في البطولة العربية الرباعي سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وشادي مجدي.

وشارك الأهلي في البطولة بـ 4 لاعبين فقط بدلا من 6 بعد قرار مجلس إدارة الأهلي بترحيل الثنائي خالد عصر وعمر بدير.

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واتخذ الأهلي قرارا بترحيل اللاعبين وإيقافهما وإحالتهما للتحقيق بسبب إساءة كلاهما للآخر خلال مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة.

ورفض الأهلي ما حدث بين ثنائي الفريق ووصفه بمشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ النادي، ليقرر النادي ترحيلهما وحرمانهما من البطولة.

ورغم اللعب بـ 4 لاعبين، نجح الأهلي في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ 20 في تاريخه.

ويقود جهاز تنس الطاولة، أشرف عبد الفتاح كمدير فني إلى جانب عمرو رضا كمدرب عام والخبير الصيني زنج، وأحمد حامد كإداري للفريق.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الفريق مشيدا بـ"الروح العالية والأداء المتميز والجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي على مدار مباريات البطولة"، وفقا لبيان النادي.

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تنس طاولة الأهلي

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