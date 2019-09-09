خاص الأهلي لـ في الجول: نطالب بتغليظ عقوبة كوليبالي بعد فشل المفاوضات مع النجم

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 21:15

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كوليبالي

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي فشل مفاوضات النجم الساحلي بخصوص تسوية أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.

وقال مستشار الأهلي: "نستعد لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغليظ العقوبة ضد كوليبالي".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "مهلة تسديد الغرامة انتهت بالفعل وكان يجب على اللاعب تسديدها قبل الثاني من شهر سبتمبر الحالي".

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وأضاف "مفاوضات النجم الساحلي بخصوص تسوية أزمة كوليبالي فشلت".

وشرح "النجم أراد تقسيط مبلغ الغرامة وهو ما رفضه الأهلي، والآن نستعد للمطالبة بتغليظ العقوبة".

ولعب كوليبالي (24 عاما) للأهلي لفترة قصيرة عام 2017، قبل أن يخل بتعاقده ويرحل عن مصر دون رجعة وآخر محطاته الآن مع النجم الساحلي.

الأهلي تقدّم بشكوى في حق المهاجم الإيفواري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والهيئة الأولى في عالم الكرة حكمت للأهلي، وغرّمت كوليبالي 1 مليون و436 ألف دولار أمريكي.

ويواجه النجم الساحلي مشاكل في الاعتماد على كوليبالي المنتقل إلى النادي التونسي في الصيف الحالي، إذ يطالب الأهلي بمبلغ 450 ألف دولار المتبقي من قيمة الغرامة.

وحاول مسؤولو النادي التونسي حل تسوية الأمر مع الأهلي، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، حسبما كشف المستشار القانوني للأهلي.

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