بالفيديو – هدف مودريتش لا يكفي.. أذربيجان تُعطل كرواتيا

حصد منتخب أذربيجان نقطته الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة لأمم أوروبا 2020 بالتعادل أمام منتخب كرواتيا.

منتخب أذربيجان تعادل بهدف لكل منتخب أمام كرواتيا في الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا.

لوكا مودريتش في عيد ميلاده الـ 34 سجل هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء.

بينما هدف أذربيجان التاريخي الذي كتب التعادل الأول للمنتخب في تصفيات أوروبا، جاء عن طريق تامكين خليل زاد لاعب وسط المنتخب في الدقيقة 72.

تامكين صاحب الـ 26 عاما توغل داخل منطقة الجزاء بطريقة رائعة قبل أن يسدد في الشباك.

ووصل منتخب كرواتيا للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطة عن المجر، والأخير يستعد لمواجهة سلوفاكيا مساء يوم الاثنين.

بينما بقى منتخب أذربيجان في المركز الأخير من المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى أمم أوروبا 2020.

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