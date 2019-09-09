7 آلاف مشجع يؤازرون الإسماعيلي أمام الأهلي الليبي

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 20:04

كتب : ياسر الشريف

خليل حجي نيمار - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

وافق الأمن على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي يوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020.

وحدد الإسماعيلي قيمة التذاكر تمهيدا لطرحها للجمهور.

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيها والمقصورة الأمامية 100 جنيه.

أخبار متعلقة

إنتر يرغب في ضم جوتزه وكيله: مانشستر يونايتد حاول ضم دوجلاس كوستا جارديان: دي خيا على أعتاب تجديد عقده مع مانشستر يونايتد دارميان: لا أشعر بالندم على انضمامي لمانشستر يونايتد

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي المنتمي لبن غازي في ملعب الإسماعيلية وتقام مباراة الإياب في 27 سبتمبر.

ويمثل مصر في البطولة ناديا الإسماعيلي والاتحاد.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا بهدف على مضيفه العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 ويستضيف الإياب في 27 سبتمبر.

ولم يفز الإسماعيلي باللقب من قبل وخسر النهائي في 2004 أمام الصفاقسي التونسي.

ويقام نهائي النسخة الحالية في المغرب.

طالع أيضا

تقرير: دي خيا يجدد عقده مع يونايتد

في الجول يحاور روبرتو دي ماتيو بطل أوروبا مع تشيلسي

حكاية 120 دقيقة في عمر شيكابالا

مدير بشيكتاش يوضح سبب التعاقد مع النني

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري

5 أشياء تعلمناها من تتويج الزمالك بكأس مصر

الإسماعيلي كأس محمد السادس

نرشح لكم

أخر الأخبار

شيكابالا: أنا بين جمهوري ملك 21 دقيقة | مصر
كرة طائرة – ناشئات مصر يضربن موعدا مع أمريكا في دور الـ 16 من المونديال 40 دقيقة | مصر
أنباء سارة لـ يونايتد.. بيلي يقترب من العودة للملاعب قبل الموعد المحدد ساعة | أوروبا
رغم أزمة الترحيل.. الأهلي يتوج بطلا للبطولة العربية لتنس الطاولة ساعة | مصر
دييجو سيميوني بعيدا عن أرض المعركة: 13 عاما من فعل المستحيل ساعة | أوروبا
الأهلي لـ في الجول: نطالب بتغليط العقوبة ضد كوليبالي بعد فشل المفاوضات مع النجم ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد" 3 اختطاف نيمار 4 كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

قد ينال إعجابك