7 آلاف مشجع يؤازرون الإسماعيلي أمام الأهلي الليبي

وافق الأمن على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي يوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020.

وحدد الإسماعيلي قيمة التذاكر تمهيدا لطرحها للجمهور.

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيها والمقصورة الأمامية 100 جنيه.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي المنتمي لبن غازي في ملعب الإسماعيلية وتقام مباراة الإياب في 27 سبتمبر.

ويمثل مصر في البطولة ناديا الإسماعيلي والاتحاد.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا بهدف على مضيفه العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 ويستضيف الإياب في 27 سبتمبر.

ولم يفز الإسماعيلي باللقب من قبل وخسر النهائي في 2004 أمام الصفاقسي التونسي.

ويقام نهائي النسخة الحالية في المغرب.

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