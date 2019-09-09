مران الأهلي – تدريبات استشفائية لـ الشناوي وإكرامي.. وجلسة بين عبد الحفيظ وفايلر

أدى الثنائي شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارس الأهلي تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني.

الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الـ 14 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى الشناوي من كدمة في الكتف خلال مران الأهلي يوم الأحد، ليفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به، ليعود يوم الاثنين ويشارك في تدريبات خفيفة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

كما خاض شريف إكرامي هو الآخر لتدريبات استشفائية، بينما خاض علي لطفي وأحمد طارق سليمان لتدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى.

وعلى الجانب ذاته أدى الثلاثي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود لتدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي.

الثلاثي أدى جلسة في صالة الجيم مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، بينما أدى كريم وليد "نيدفيد" جلسة علاج طبيعي إلى جانب بعض التدريبات في صالة الجيم.

وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على عقد جلسة مطولة مع نيدفيد عقب الانتهاء من برنامجه العلاجي للاطمئنان على حالته.

وأشار الجهاز الطبي في الأهلي إلى تحسن حالة نيدفيد بشكل كبير بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة تحسن ركبة اللاعب.

وشهد مران الأهلي تدريبات استشفائية للاعبي الفريق وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر للتخلص من حالة الإجهاد ونزول الحمل التدريبي قبل سفر بعثة الفريق لـ غينيا الاستوائية.

وتطير بعثة الأهلي لـ غينيا الاستوائية صباح يوم الأربعاء المقبل.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على عقد جلسة تنسيقية مع فايلر لاطلاعه على كافة التفاصيل الخاصة برحلة غينيا الاستوائية والترتيبات الإدارية التي جرت خلال الأيام الماضية.

ويتوجه عبد الحفيظ رفقة سمير عدلي المدير الإداري إلى غينيا يوم الاثنين لترتيب استقبال بعثة الأهلي والاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل.

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