وكيله: مانشستر يونايتد حاول ضم دوجلاس كوستا

قال جيوفاني برانكيني وكيل أعمال دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس إن مانشستر يونايتد حاول ضم الجناح البرازيلي كثيرا.

وتحدث وكيل كوستا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "نعم اهتمام مانشستر يونايتد بضم كوستا كان قويا جدا هو ناد اهتم بضم اللاعب بالاستمرار".

وواصل "لكن ماسيمليانو أليجري وماوريسيو ساري لم يكن لديهما أي نية في تخلي يوفنتوس عن اللاعب".

وأردف "لم يكن مانشستر يونايتد النادي الوحيد من إنجلترا الذي يرغب في ضمه ولكنه كان الأكثر جدية".

وأتم "يوفنتوس لم تكن لديه أدنى نية في بيعه رغم قوى ضغط مانشستر يونايتد عليه".

وشارك كوستا مع يوفنتوس في 74 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 18.

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