دارميان: لا أشعر بالندم على انضمامي لمانشستر يونايتد

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 18:50

كتب : FilGoal

دارميان

لا يشعر المدافع الإيطالي ماتيو دارميان بالندم على الفترة التي قضاها مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغم أنه لم يشارك كثيرا مع الشياطين الحمر.

وقال دارميان في تصريحات نقلتها شبكة أخبار سكاي سبورتس الإيطالية: "أنا غير نادم على الانتقال لمانشستر يونايتد والتوقيع له كان أمرا سهرا".

الظهير الأيمن أضاف "إنها تجربة مميزة لي مع مانشستر يونايتد داخل الملعب وخارجه".

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وأكمل "ولكن إغراء العودة إلى إيطاليا دفعني لمغادرة مانشستر".

وبشأن عدم مشاركته كثيرا مع يونايتد في الموسم الماضي رد قائلا: "يجب أن يقبل اللاعب المحترف دائما قرارات المدرب وعليك أيضا أن تبذل جهدا كبيرا لتكون جاهزا في أي وقت".

دارميان البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد عام 2015 قادما من تورينو.

وشارك مع الشياطين الحمر في 92 مباراة في مختلف البطولات.

لكنه لم يشارك الموسم الماضي سوى في 6 مباريات فقط.

قبل أن ينضم بداية الموسم الجاري إلى نادي بارما الإيطالي.

وحتى الآن لم يشارك دارميان أساسيا مع بارما الذي حقق انتصارين في أول 3 جولات من الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يلعب دارميان أساسيا مع بارما لأول مرة في المباراة المقبلة ضد كالياري.

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