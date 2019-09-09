برشلونة يوضح إصابة أومتيتي

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 18:33

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي

لم يحدد نادي برشلونة توقيت لعودة مدافعه صامويل أومتيتي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأصيب أومتيتي في مباراة فرنسا ضد ألبانيا التي فاز بها الديوك 4-1 ضمن تصفيات يورو 2020.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أومتيتي في القدم اليمنى".

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وأضاف في البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

كان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن مغادرة أومتيتي لمعسكر المنتخب وعودته إلى ناديه بعد تعرضه للإصابة في مباراة ألبانيا.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه "بعد التشاور مع الطاقم الطبي والمدير الفني قررنا وضع أومتيتي تحت تصرف ناديه برشلونة".

وواصل البيان "أومتيتي غادر مقر معسكر منتخب فرنسا يوم الأحد، ونتمنى الشفاء العاجل له" .

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