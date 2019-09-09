جريزمان: إهدار ركلة جزاء ضد ألبانيا؟ زوجتي هي السبب

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

جريزمان - فرنسا - كرواتيا

ألقى أنطوان جريزمان نجم المنتخب الفرنسي باللوم على زوجته وقال مازحا إنها تسببت في إهداره لركلة جزاء ضد منتخب ألبانيا.

وأهدر جريزمان ركلة جزاء في فوز فرنسا على ألبانيا بنتيجة 4-1 في تصفيات يورو 2020.

وقال جريزمان مازحا: "لا أعرف ماذا حدث، لكن ربما يرجع سبب إهدار ركلة الجزاء إلى أن زوجتي لم تكن تشاهد المباراة".

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وأضاف جناح برشلونة "كنت أشعر بالحيوية في هذه المباراة ولكن لا يمكنني التسجيل بشكل دائم، هذا سيء للغاية".

وشدد جناح برشلونة "علي التدرب على تسديد ركلات الجزاء أكثر".

إريكا زوجة جريزمان تهتم بطفليهما، أحدثهما المولود في أبريل الماضي.

منتخب فرنسا يتشارك مع منتخبي تركيا وإيسلندا في صدارة المجموعة الثامنة بتصفيات يورو 2020 برصيد 12 نقطة.

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