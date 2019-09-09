هاري كين: لم أتحايل على الحكام أبدا

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 16:53

كتب : Filgoal Team

هاري كين - توتنام - أستون فيلا

دافع هاري كين نجم توتنام عن نفسه أمام من يتهمونه بالتحايل على الحكام للحصول على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال مهاجم إنجلترا في تصريحات صحفية:"لم أتحايل مطلقا، وأتمنى ألا أحتاج لذلك".

وواصل اللاعب البالغ عمره 26 عاما "قلت بعد مباراة أرسنال إن الموقف كان 50/50، مثل ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا في ملعب ويمبلي في الموسم الماضي. هذا يحدث في كرة القدم".

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وأضاف "أنا شخص يستخدمه جسمه جيدا، وهو أمر تحتاجه دوما كمهاجم. في منتصف الطريق، ستحصل على ركلة حرة دائما. في منطقة الجزاء، لا تحصل عليها دائما. آراء الناس هي آرائهم. لم أكن مركزا في شيء مثل هذا. بالنسبة لي، الأمر منوط بتقديم أفضل ما لدي في الميدان والشيء الأهم هو الفوز بالمباريات".

واعترض كين على حكم مباراة دربي شمال لندن لعدم احتساب ركلة جزاء لتوتنام أمام أرسنال في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 في 1 سبتمبر الماضي بالجولة الرابعة من الدوري.

وسجل كين هدفا من ركلة جزاء في مباراة فقد فيها توتنام تقدمه بهدفين ليتعادل أمام جاره اللندني.

وأحرز كين 3 أهداف في الدوري ويتصدر سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

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