أومتيتي: مبادلتي بنيمار؟ هذا جنون!

استنكر صامويل أومتيتي لاعب برشلونة تقاريرا صحفية قالت إن ناديه عرضه على باريس سان جيرمان إضافة إلى مبلغ مالي مقابل الحصول على نيمار.

صامويل أومتيتي النادي : برشلونة

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات لقناة +Canal:"مبادلتي بنيمار؟ هذا جنون. الأمر أضحكني، لا أملك حتى جوابا من أين جاء خبر مثل هذا".

وأوضح اللاعب البالغ عمره 25 عاما أنه لم يقبل فكرة الرحيل عن برشلونة بالقول:"التواصل مع أرسنال؟ لأكون صريحا، لا أعلم إن كان الأخير تحدث مع وكيل أعمالي، فقط أبلغته أنني لا أهتم بما يحدث هذا الصيف وأنه ليس ضروريا أبدا أن يتحدث معي عن الأمر. لا فائدة، كانت إجابتي واضحة".

وأضاف "حلمي منذ كنت طفلا أن ألعب لبرشلونة. الموسم الماضي كان الأصعب في مسيرتي، خاصة بسبب الإصابات. لا أعلم من أين جاءت شائعة انتقالي إلى أرسنال".

كتبت تقارير صحفية عديدة أن برشلونة عرض أكثر من لاعب على باريس مقابل استعادة نيمار الذي سعى بقوة للعودة إلى النادي الكاتالوني.

ومع مشاركة أومتيتي في مباريات قليلة بالموسم الماضي قد يكون برشلونة فكر في التخلي عنه لصالح بطل فرنسا.

ولم يشارك أومتيتي في أي مباراة مع برشلونة بالموسم الحالي في ظل اعتماد المدرب إرنستو فالفيردي على اللاعبين كليمون لونجلي وجيرار بيكيه.

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