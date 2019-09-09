بعد التتويج بأمريكا المفتوحة.. نادال: إنها أكثر الليالي المشحونة بالعواطف في مسيرتي

وصف الإسباني رافائيل نادال أسطورة التنس ليلة فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة بأنها واحدة من أعظم الليالي التي عاشها في رياضة التنس.

وتوج نادال بلقبه الـ19 في البطولات الكبرى، بعد تغلبه على الروسي دانيل ميدفيديف في واحدة من أجمل المباريات النهائية التي شهدتها البطولة.

وقال نادال عقب المباراة "كانت هذه واحدة من أكثر الليالي المشحونة بالعواطف بمسيرتي الرياضية".

وأضاف عقب اللقاء: "لقد كانت مباراة نهائية مدهشة، مباراة مجنونة".

نادال انتصر على المصنف الخامس ميدفيديف 7-5، 6-3، 5-7، 4-6، 6-4 في المباراة النهائية التي شهدت تقلبات كثيرة.

كان النجم البالغ من العمر 33 عاما في طريقه لتحقيق فوز مريح بعد مجموعتين، ولكن ميدفيديف عاد بقوة ليجعل نادال في حالة ذهول وسط ضجيج الجماهير التي ساندت الروسي.

ولكن نادال تمكن من الفوز بخبرته لتنتهي المباراة المثيرة التي استمرت 4 ساعات و50 دقيقة، وكادت أن تكون أطول مباراة في تاريخ البطولة، بفارق 4 دقائق أقل من أطول مباراة.

واقترب نادال من أن يكون صاحب أكبر عدد من البطولات الكبرى، فينقصه لقب واحد لمعادلة رقم روجر فيدرر ولقبين للتفوق عليه.

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