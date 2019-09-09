كشف مصدر بالنادي المصري عن إخطار تلقاه النادي البورسعيدي من الشركة الراعية "برزنتيشن" حول مستحقاته لديها.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الشركة أخطرتنا بتخفيض قيمة الرعاية على جميع الأندية، وسيتم جدولة المستحقات المتأخرة بعدما سألنا عن ترتيبات الموسم الجديد ومعرفة موعد سداد المستحقات".

وكشف "ربما نمر بضائقة مالية في بعض الأوقات بسبب هذا القرار، لأن لدينا التزامات عديدة. تخفيض قيمة الرعاية سيجعلنا نعيد حساباتنا على حسب العوائد المالية للنادي في الموسم الجديد".

وبالنسبة لملف التدعيمات قال المصدر: "بنسبة كبيرة أغلقنا هذا الملف، ونحاول حاليا توفير أماكن لقيد الثلاثي المنضم من الزمالك".

وتضم قائمة المصري حاليا 28 لاعبا، حيث علم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي أبلغ أحمد خالد ومصطفى طيارة بالبحث عن عروض للرحيل.

وضم المصري من الزمالك كل من بهاء مجدي وعماد فتحي والمدافع الشاب خالد مصطفى، بالإضافة لصفقات أخرى مثل مفتاح طقطق مهاجم الأهلي بنغازي ومحمد خالد "شيكا" من فاركو.

اقرأ أيضا

معركة ميتشو ضد ديسابر.. أو لماذا ظهر الزمالك بهذه القوة وبيراميدز بهذا الضعف

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: محاولات لإقامة السوبر في استاد القاهرة بحضور جماهيري

فيديو في الجول - ما الذي يميز ميدو بين المرشحين لتدريب المنتخب

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

ميتشو: من الشرف لي تدريب شيكابالا أسطورة الزمالك والكرة المصرية.. اللاعبون أبطال حقيقيون