يرى وائل جمعة نجم الأهلي ومصر السابق أن حسام حسن هو الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة حددت قائمة من 5 أسماء لتدريب منتخب مصر، وهم: حسن شحاتة، حسام البدري، إيهاب جلال، أحمد حسام ميدو وحسام حسن، والاسم الأخير هو الذي فضله وائل جمعة في حوار مع FilGoal.com.

وقال جمعة: "حسام حسن هو الاسم الأنسب، هذه وجهة نظري".

وأوضح "اختيار حسام حسن يعود لأسباب عديدة، أهمها هو أننا بحاجة لنشعر بالروح والحماس، نشعر قيمة العلم واسم مصر. في الفترة السابقة شعرت بغياب الروح التي نحتاجها في المنتخب، وحسام قادر على تحقيق ذلك

".

وعن مميزات حسام حسن الفنية، قال: "لا يوجد فرق كبير بين الأسماء المرشحة على المستوى الفني، لكل منهم أسلوبه، حسن شحاتة لديه خبرة سابقة نظرا لقيادة المنتخب في السابق، بالإضافة لأنه أكبر المرشحين".

ليعود ويؤكد "بغض النظر عن باقي الأسماء -مع كامل الاحترام لهم- الروح والحماس هو ما يميز حسام حسن".

وعدد جمعة ما سيضيفه حسام حسن للمنتخب ولاعبيه "بالنسبة لي المنتخب يتعلق بالروح والحماس وتحفيز اللاعبين في المقام الأول".

لكن الروح ليست فقط ما سيضيفه حسام للمنتخب "محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي هم نجوم المنتخب، لا نمتلك نجوما كثيرة، وعموما تعريف النجم هو من يستطيع قيادة المنتخب ويكون مؤثرا في الملعب، حسام حسن سيساعد لاعبي المنتخب في أن يكونوا أفضل فنيا وسيطورهم لأن لدينا مجموعة شابة لديها مستقبل".

واستدرك "لكن حتى النجوم تحتاج لتجديد الدوافع، في الجيل الذهبي للمنتخب الذي كنت أحد أفراده، كانت المجموعة كلها قوية للغاية، كنا نجوما، لكن كنا نحتاج للحظات لتجديد الدافع".

وأكمل "أحيانا تحتاج لأن تجعل اللاعب يستفيق ويشعر بالحماس ويعرف قيمة منتخب بلاده جيدا".

وهناك أمر رائع آخر يتمتع به حسام حسن ويحتاجه المنتخب شرحه جمعة لـ FilGoal.com: "الجيل الحالي من اللاعبين -رغم تميزه- يحتاج لمن يجيد التعامل معهم بشكل صلب في بعض الأوقات، أحيانا يحتاجوا للشعور بقيمة قميص المنتخب، وهذه النقطة موجودة عند حسام حسن بشكل هائل".

ومع ذلك حذر جمعة من عيب لحسام حسن "هو عصبي أحيانا بسبب الروح الكبيرة التي لديه، لكن عزيمته وإصراره على النجاح مع المنتخب ستقلل من هذا الشق".

وتابع "حسام نجح مع منتخب الأردن ويستحق فرصة مع منتخب مصر".

كما يرى جمعة أن حسام حسن يستطيع التغلب على أزمة المهاجمين في المنتخب "كمدرب للمنتخب سيجد حلول هجومية لتعويض هذا النقطة، وحسام حسن كمهاجم سابق للمنتخب سيكون قادرا على التعامل معهم وتوصيل كرة لهم وصناعة الفرصة لكي يستغلوها لأن المنتخب به لاعبين مميزين في بناء الهجمات".

إلا أن الجيل الصاعد سيساعد حسام حسن أيضا "لدينا مجموعة مميزة من المهاجمين الشباب".

وعن احتمالية وجود أفراد في الجهاز الفني للمنتخب من الجيل الذهبي، أتم جمعة حديثه قائلا: "يستحقوا أن يحصلوا على فرصة لأنهم خدموا المنتخب كثيرا".

اقرأ أيضا

مدرب مصر – حسن شحاتة.. "أنا صح"

هل يعيق "توتي مصر" ميتشو عن تحقيق لقبه الأول منذ 8 أعوام؟

تحليل في الجول – تراوري.. اللغم المتحرك

فيديو في الجول – ما الذي يميز البدري عن المرشحين لتدريب المنتخب

الأهلي يرد رسميا: لم تصل أي عروض لـ الشناوي أو أي لاعب