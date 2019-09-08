مدرب الجونة: مباراة المقاصة كانت صعبة وسنتطور في المواجهة المقبلة

قال نيبوشا ميلوسيفيتش مدرب الجونة إن مواجهة المقاصة الودية ضمن منافسات دورة الجونة الودية كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أنه سيستخدم المواجهة المقبلة له لكي يؤدي بشكل جيد ويتطور.

وصرح ميلوسيفيتش للصحفيين: "المباراة الودية كانت صعبة للغاية، والمقاصة فريق جيد للغاية".

وأضاف "أعتقد أن الدورة الودية فكرة رائعة، لأنها ليست مباراة ودية، لكن مباراة بنوع ما من الضغط، وهذا النوع من المباريات يظهر لي أن علينا أن نعمل على بعض الأشياء لنستعد بطرق مختلفة".

وواصل "شاهدت وجوها مختلفة للاعبي في الملعب، ويجب أن نحافظ على أسلوبنا، اليوم في بعض الأجزاء في المباراة كانت جيدة وبعضها الآخر لم يكن كذلك".

وأتم "أهنئ المقاصة على السلوك في الملعب والمباراة التي قدمها، وسنستخدم المباراة المقبلة لنا لكي نؤدي بشكل جيد ونتطور".

ويشارك الجونة ضمن بطولة رباعية مقامة في الجونة ضمن استعدادات الموسم الجديد بمشاركة حرس الحدود ومصر للمقاصة وأسوان.

وفاز الجونة ضد مصر للمقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البطولة.

وتحدث محمد نجيب مدافع الجونة للصحفيين عقب المباراة قائلا: "المباراة كانت قوية للغاية، الفريقان أرادا الانتصار فقط، كل فريق كان يرغب في خوض النهائي".

وواصل "نفذنا ما طلبه المدرب في المحاضرة الفنية".

وأتم "نحترم كافة الفرق ونمنحها تقديرها، نركز ونقوم بما علينا".

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