ميدو: استقبلنا هدفا ساذجا ضد الجونة لكننا تعلمنا الدرس

قال أحمد حسام ميدو مدرب مصر للمقاصة إن فريقه قدم أداء جيدا في مباراته الأولى بدورة الجونة الودية استعدادا للموسم الجديد، رغم إهداره الكثير من الفرص واستقبال هدف بشكل ساذج.

وصرح ميدو للصحفيين عقب المباراة: "المباراة جيدة، سعيد للغاية بأداء اللاعبين باستثناء إهدار العديد من الفرص، لابد أن نتعلم ترجمة الفرص إلى أهداف، لكن جيد أننا خلقنا فرصا".

وأضاف "كانت لدينا 6 فرص في المباراة، ومتأكد من أننا سنتعلم من درس اليوم، لأننا استقبلنا هدفا بسذاجة كبيرة، بعيدا عن الأخطاء التحكيمية تعاملنا بسذاجة مع الهدف".

وواصل "يجب أن نكون أكثر ذكاء، تلك هي استعدادات الموسم الجديد نتعلم من أخطائنا، وأهنئ فريق الجونة على تكوين هذه المجموعة المتميزة".

وأكمل "سعيد لأن المباراة خرجت بهذه القوة ولم تكن كودية، وهذا ما تحدثت عنه، أن نؤدي بـ100% من قوتنا، مباراة جيدة جدا بالنسبة لنا وسنحضر أنفسنا من أجل مواجهة الثلاثاء".

الجونة فاز بنتيجة 1-0 ضد المقاصة في أولى مباريات الفريقين في الدورة التي تضم 4 فرق بتواجد حرس الحدود وأسوان.

وتحدث كذلك محمد إبراهيم رجل المباراة قائلا: "كنت أتمنى انتصار فريقي لكن لم نوفق، أهدرنا العديد من الفرص، مباراة قوية وستفيدنا في بداية الموسم وتعاملنا معها بجدية".

وواصل "تمنيت أن نفوز، لكن لم نوفق".

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