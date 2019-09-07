الطريق إلى مصر.. بالفيديو – أليو ديانج يصنع هدفا في تعادل مالي مع المغرب

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 23:11

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي- أطلع برة

صنع أليو ديانج لاعب وسط الأهلي الجديد هدفا لمنتخب مالي أمام منتخب المغرب في المرحلة الأخيرة من تصفيات الوصول لأمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر.

وتقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر في الفترة ما بين الثامن وحتى الـ 22 من شهر نوفمبر المقبل.

وتعادل منتخب المغرب على ملعبه ووسط جماهيره أمام منتخب مالي بهدف لكل منتخب في ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات.

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أليو ديانج شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية وصنع الهدف الوحيد لمنتخب بلاده.

صاحب الـ 21 عاما نجح في استخلاص الكرة من وسط المغرب قبل أن يضع زميله كوني منفردا بالمرمى بعد تمريرة متقنة، والأخير هز الشباك في الدقيقة 28.

ورفض منتخب المغرب الاستسلام لينجح في إدراك التعادل بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

يوسف النصيري حول عرضية متقنة برأسية ولا أروع في الدقيقة 49 كتبت تعادل المغرب أمام مالي.

ويقام لقاء الإياب بين المغرب ومالي يوم الثلاثاء المقبل في مالي.

منتخب مصر لا يخوض مراحل التصفيات بصفته البلد المستضيف للبطولة، وينتظر تأهل 7 منتخبات من (جنوب إفريقيا ضد زيمبابوي – زامبيا ضد الكونغو – الجزائر ضد غانا – الكاميرون ضد تونس – كوت ديفوار ضد غينيا – السودان ضد نيجيريا – المغرب ضد مالي) من أجل البطولة الإفريقية التي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتأهل المُتوج باللقب ووصيفه وصاحب المركز الثالث في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما إلى أولمبياد طوكيو المقبلة.

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