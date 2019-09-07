اتحاد الكرة: الفائز لن يحصل على التصميم الجديد لكأس مصر

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت إن التصميم الجديد لكأس مصر لن يسلم إلى الفائز بالبطولة يوم الأحد.

وصرح الجنايني للصحفيين يوم السبت "لم نعتمد بعد الكأس الجديدة، لذلك المتوج سيحصل على الكأس القديمة".

وواصل "لدينا ملاحظات على التصميم الجديد سواء للكأس أو لدرع الدوري. سنصدر بيانا بعد ساعات نشرح فيه الأمر".

وناقش اتحاد الكرة تسليم الكأس الجديدة للفائز ببطولة كأس مصر 2018-2019 يوم الأحد قبل أن يتراجع عن الفكرة.

شاهد الكأس الجديدة

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز في النهائي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف الجنايني أن تسليم الدرع للأهلي بطل الدوري سيتم في احتفالية بأحد الفنادق سيتم تحديد موعدها لاحقا.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الموسم الماضي ليحصد البطولة للمرة 41 في تاريخه وللمرة الرابعة على التوالي.

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