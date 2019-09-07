الروماني بيتريسكو حكما لـ نهائي كأس مصر
السبت، 07 سبتمبر 2019 - 15:46
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام للاتحاد المصري برئاسة جمال الغندور تعيين طاقم تحكيم روماني لنهائي كأس مصر 2018-19.
الروماني رادو بيتريسكو سيقود المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء في ملعب برج العرب بالأسكندرية.
الحكم الروماني البالغ 37 عاما حصل على الشارة الدولية عام 2012.
بيتريسكو أدار الموسم الحالي 6 مباريات تحكيميا، 3 مباريات في الدوري الروماني ومثلها في تصفيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
المباريات الـ 6 شهدت إشهاره لـ 17 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة كما احتسب ركلتي جزاء.
كما أدار الموسم الماضي المباراة النهائية لكأس رومانيا وكأس السوبر في بلاده.
الروماني لم يقد أي مباراة عربيا في السنوات الأخيرة، إذ أدار مباراتين فقط في الدوري القطري موسم 2015-16 كانت طرفها فريق أم صلال.
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