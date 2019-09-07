الروماني بيتريسكو حكما لـ نهائي كأس مصر

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 15:46

كتب : FilGoal

الحكم الروماني رادو بيتريسكو

أعلنت لجنة الحكام للاتحاد المصري برئاسة جمال الغندور تعيين طاقم تحكيم روماني لنهائي كأس مصر 2018-19.

الروماني رادو بيتريسكو سيقود المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء في ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الحكم الروماني البالغ 37 عاما حصل على الشارة الدولية عام 2012.

أخبار متعلقة

المنتخب الأوليمبي: وافقنا على مشاركة ثنائي الزمالك في نهائي كأس مصر رسميا – برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر.. وإعلان أسعار التذاكر خبر في الجول - نهائي كأس مصر يقترب من استاد الإسكندرية خبر في الجول – ساسي والنقاز يخوضان نهائي كأس مصر رغم التوقف الدولي

بيتريسكو أدار الموسم الحالي 6 مباريات تحكيميا، 3 مباريات في الدوري الروماني ومثلها في تصفيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

المباريات الـ 6 شهدت إشهاره لـ 17 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة كما احتسب ركلتي جزاء.

كما أدار الموسم الماضي المباراة النهائية لكأس رومانيا وكأس السوبر في بلاده.

الروماني لم يقد أي مباراة عربيا في السنوات الأخيرة، إذ أدار مباراتين فقط في الدوري القطري موسم 2015-16 كانت طرفها فريق أم صلال.

طالع أيضا

اختبر معلوماتك.. في أي عام أقيم هذا النهائي لكأس مصر

أنا الزئبقي بركات

ماذا فعل ميتشو في 4 نهائيات سابقة؟

فايلر يتسلم تقريرا طبيا عن مصابي الأهلي

برشلونة: ميسي لم يطلب نيمار

نيمار يسجل ويصنع في تعادل البرازيل مع كولومبي

كأس مصر الزمالك، كأس مصر بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: 3 منتخبات تتصارع على فاتي.. واللاعب حسم قراره 11 دقيقة | أوروبا
تحليل في الجول - جبهة يمنى نارية ضمن ملامح لـ الزمالك مع ميتشو 16 دقيقة | مصر
صورة في الجول - تصميم جديد لكأس مصر 36 دقيقة | مصر
بداية المرحلة الثانية من العلاج.. ميهايلوفيتش يغيب أمام بريشيا 43 دقيقة | أوروبا
الروماني بيتريسكو حكما لـ نهائي كأس مصر ساعة | مصر
الجمعية المصرية للاعبين المحترفين: صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 3 تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد" 4 ماذا قالت صحف إنجلترا عن غضب ماني.. "هل كان بسبب صلاح؟"

قد ينال إعجابك