خاص فيديو في الجول - من هو "عامر حسين" الدوريات الأوروبية

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 17:36

كتب : أحمد العريان فادي أشرف

عامر حسين

لسنين طوال، تولى عامر حسين رئاسة لجنة المسابقات المصرية. عمل صعب وسط كثير من طلبات التأجيل والموافقات الأمنية والمباريات الإفريقية والعربية.

رحل حسين أخيرا، في وجود لجنة مؤقتة يتحدث رئيسها عمرو الجنايني عن تحديثات قد تضع الكرة المصرية على طريق عهد جديد. لا تأجيلات في الدوري، والجدول سيكون مكتملا من اليوم الأول حسبما يقول الجنايني.

نظر FilGoal.com إلى الدوريات الأربعة الكبرى وكيف يضعون جدول مباريات الدوري منذ بدايته لنهايته، من هو "عامر حسين" تلك الدوريات؟

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