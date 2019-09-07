ليبي: فيرجسون كان مثل أخي.. وروي كين كاد ينضم لـ يوفنتوس

استعاد مارتشيلو ليبي المدير الفني الأسبق ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي ذكريات علاقته القوية بالسير أليكس فيرجسون أيقونة مانشستر يونايتد التدريبية.

ومدرب البيانكونيري السابق كشف عن اعتياده تبادل الهدايا مع فيرجسون في مواجهتهما بدوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع Sportsmail التابعة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال الإيطالي المخضرم: "فيرجسون كان مثل الأخ بالنسبة لي. تبادلنا العديد من الهدايا، جلبت له شوكولاتة من تورينو من أجل حفيده لكنه أكلها في النهاية :D".

وأضاف المدرب المتوج بمونديال 2006 "تبادلنا حتى زجاجات النبيذ، كت أهديه نبيذ توسكانا -إقليم في إيطاليا- وكان يحب إهدائي النبيذ في صندوق من دمية ماتريوشكا الروسية حيث يتواجدا بها ويسكي ماكلان المعتق منذ 1971. في أحد الأيام كان علي مهاتفته من أجل إرسال صندوق آخر".

وأشار "اعتدنا على أن نرسل اقتراحات لبعضنا البعض بشأن النبيذ الجيد عبر رسائل نصية".

وتطرق صاحب الـ71 عاما إلى إعجابه بروي كين قائد الشياطين الحمر تحت قيادة فيرجسون إذ أفصح عن اقترابه من التعاقد معه في وقت من الأوقات.

وأوضح "أحببت روي كين. كان قريبا من الانضمام إلى يوفنتوس لكن المفاوضات فشلت بعد ذلك. أحببت بول سكولز كذلك، و(أولي جونار) سولشاير الذي كان لاعبا جيدا وآمل أن يكون مدربا على نفس النهج أيضا".

وعن كونه كاد يصبح مدربا في الدوري الإنجليزي، أجاب "هذا صحيح، كنت قريبا للغاية من توتنام عندما كنت مدربا ليوفنتوس. كانوا لطيفين في التعامل معي وهاتفوا نجلي دافيد".

لكن لماذا لم تكتمل تلك الخطوة؟ "شعرت بعدم رغبتي في الرحيل عن تورينو ويوفنتوس. البيانكونيري كان بالنسبة لي كمانشستر يونايتد لفيرجسون: ناد فريد أحببته للغاية".

وأرجع الأمر إلى سبب آخر "إنجليزيتي لم تكن جيدة كذلك وكان ذلك دافعا أيضا لرفض العرض. أحدهم أخبرني أن فيرجسون لم يكن يتحدث الإنجليزي جيدا أيضا لأنه كان اسكتلنديا".

آخر محطات ليبي التدريبية كانت رفقة منتخب الصين قبل أن يرحل عن مهمته في مارس الماضي ليخلفه لاعبه السابق فابيو كانافارو، ويتولى مارتشيلو منصبا استشاريا.

مع الصين اكتفى ليبي بـ 3 سنوات في منصب المدرب، وقادهم لربع نهائي كأس آسيا 2019 حين ودعوا المسابقة بالخسارة 0-3 أمام إيران.

على صعيد الأندية كان جوانزو إيفرجراند آخر محطات ليبي بين عامي 2012 وحتى 2014، إذ حقق معهم لقب دوري أبطال أسيا وثلاثة ألقاب للدوري الصيني وشارك في كأس العالم للأندية، قبل أن يعلن اعتزاله التدريب ثم يعود لتولي المنتخب الصيني.

ليبي كان مدربا لمنتخب إيطاليا في الفترة من 2004 وحتى 2010، وحقق معهم لقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة: الفائز لن يحصل على التصميم الجديد لكأس مصر

فيديو في الجول - من هو "عامر حسين" الدوريات الأوروبية

تحليل في الجول - جبهة يمنى نارية ضمن ملامح لـ الزمالك مع ميتشو

"صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019"

تعرف على حكم نهائي كأس مصر

ماذا فعل ميتشو في 4 نهائيات سابقة؟