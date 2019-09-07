3 تحذيرات من اتحاد الكرة قبل نهائي الزمالك وبيراميدز

حذر الاتحاد المصري لكرة القدم "جماهير الكرة المصرية" قبل نهائي الكأس المرتقب بين الزمالك وبيراميدز.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا أشار من خلاله إلى "انطلاقا من سعي الاتحاد لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، يُهيب الاتحاد الجماهير المصرية بضرورة الحرص على ما يلي:

(1) الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.

(2) عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيذ بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة.

(3) الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها.

وشدد اتحاد الكرة "في حالة مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين ستُطبق لوائح الاتحاد، سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط، وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف".

ويقام نهائي كأس مصر بحضور 20 ألف متفرج في ملعب برج العرب، حسبما أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق.

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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