السعيد وبكري وأنتوي يقودون بيراميدز أمام الزمالك

أعلن نادي بيراميدز يوم السبت قائمته لنهائي كأس مصر 2018-2019 يوم الأحد الذي يواجه فيه الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضم المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر اللاعبين عبد الله السعيد وعبد الله بكري العائدين للمشاركة في المباريات بعد غياب بسبب الإصابة.

ويقود القائمة المهاجم المخضرم جون أنتوي الغاني المتألق رفقة فريقه الجديد في المباريات الأخيرة.

ويدخل بيراميدز أول نهائي في تاريخه بالقائمة التالية:

حراس المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

المدافعون: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

لاعبو الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

المهاجمون: جون أنتوي وأحمد علي ودودو الجباس.

ويأمل بيراميدز التتويج بكأس مصر لأول مرة في تاريخه بعد مشوار مميز في البطولة استطاع خلاله الإطاحة بالأهلي بطل الدوري.

وتغلب بيراميدز على الأهلي في الدور ثمن النهائي ثم تخطى حرس الحدود وبتروجت ليضرب موعدا مع الزمالك حامل اللقب.

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