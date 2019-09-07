خاص صورة في الجول - تصميم جديد لكأس مصر

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 16:31

كتب : حسام نور الدين

كأس مصر

أنتج الاتحاد المصري لكرة القدم كأسا جديدة لتقدم للفائز ببطولة كأس مصر يوم الأحد حين يجري النهائي بين الزمالك وبيراميدز في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وصمم الكأس الجديدة الدكتور أحمد شبيطة، والتصميم مستلهم من زهرة اللوتس لما لها من قيمة كبيرة لدى القدماء المصريين على أن تعلوها الكرة في القمة.

والكأس الجديدة وزنها 12 كيلوجراما وطولها 80 سنتيمترا وهي عبارة عن شكل فني حداثي من النحاس به قاعدة خشبية تحمل جسم الكأس والدوائر التي سيدون بها إسم البطل.

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ويدافع الزمالك عن لقبه بينما يخوض بيراميدز أول نهائي في تاريخه.

وبلغ الزمالك النهائي بالفوز على منية سمنود والإنتاج الحربي ومصر للمقاصة والاتحاد بينما أقصى بيراميدز فرق طنطا والأهلي وحرس الحدود وبتروجت.

ويدير الروماني رادو بيتيرسكو المباراة. (تعرف عليه من هنا)

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