كابيللو: لوكاكو ليس لاعبا من الطراز العالمي

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز - إنتر

لا يعتقد فابيو كابيللو المدير الفني الإيطالي المعتزِل، أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الجديد لاعب ذو طراز عالمي.

لوكاكو انتقل إلى إنتر في سوق الانتقالات الصيفية قادما من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو.

وصرّح كابيللو: "لوكاكو لاعب جيد ويُحسن التحرك، سجل هدفين حتى الآن، أحدهما من ركلة جزاء، والآخر مستفيدا من خطأ لحارس المرمى. إنه لاعب مفيد على أرض الملعب، لكنه ليس لاعبا من الطراز العالمي".

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وأكمل مسلطا الضوء على الصفقة الأخرى في خط هجوم النيراتزوري، أليكسيس سانشيز: "أليكسيس سانشيز يمتلك الجودة وقادر على صنع الفارق إن أراد ذلك".

وأتم: "يستطيع أن ينفذ ما فعله فرانك ريبيري مع فيورنتينا بعد دخوله بديلا أمام نابولي، يستطيع الاستفادة من سرعته".

لوكاكو نال إشادة دورية كبيرة من مدربه أنطونيو كونتي، الذي صرح أن اللاعب كان مهمشا في فريقه السابق مانشستر يونايتد.

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