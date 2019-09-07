بالفيديو – كوسوفو تصعق التشيك وتواصل مغامرتها المجنونة في تصفيات أوروبا

انفرد منتخب كوسوفو بصدارة المجموعة الأولى لتصفيات يورو 2020 مؤقتا، بفوز مفاجئ على ضيفه التشيكي 2-1 على ملعب فاضل فوكري، بالجولة الخامسة.

باتريك شيك تقدّم مبكرا للتشيك، قبل أن تقلب كوسوفو المباراة وتدرك التعادل بواسطة فيدات موريكي، ومرجيم فيوفدا، وتخطف انتصارا ثمينا.

الفوز رفع رصيد كوسوفو إلى 8 نقاط في المركز الأول من 4 مباريات، بينما تجمّد رصيد التشيك عند 6 نقاط في المركز السادس بنفس عدد المباريات.

صدارة كوسوفو مهددة اليوم السبت، إذ تقدر إنجلترا على انتزاعها حال فوزها على ضيفتها بلغاريا في ملعب ويمبلي.

وتشارك كوسوفو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى على الإطلاق، بعد أن صارت عضوا رسميا في الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016.

كوسوفو لا تمتلك أي خبرات في مشوار التصفيات سوى في تصفيات كأس العالم 2018، وأنهتها بتعادل و9 هزائم دون أي انتصار.

وصف المباراة

المواجهة لم تكن سهلة على رجال المدرب السويسري بيرنارد تشالانديس الذي يقود كوسوفو منذ عام ونصف.

فتقدّمت التشيك منذ الدقيقة 16 بتسديدة يسارية أرضية لـ باتريك شيك مهاجم لايبزج، الذي تلقى تمريرة من ياكوب يانتكو.

كوسوفو استعادت توازنها سريعا، وأدركت التعادل بواسطة فيدات موريكي مهاجم فينيربهاتشه الذي تلقى عرضية متقنة من إلباسان راشاني.

شيك كان قريبا من إعادة التشيك للتقدم في الدقيقة 32 بتسديدة أرضية جديدة، لكن أريانت موريتش حارس مرمى نوتنجهام فورست تصدى ببراعة.

في الشوط الثاني حقق منتخب كوسوفو مسعاه، وتقدّم في النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة 66 عن طريق مرجيم فيوفدا الذي تلقى تمريرة مخادعة من ركلة ركنية نفذها فالون بيريشا لاعب وسط لاتسيو.

ليحقق منتخب كوسوفو فوزه الثاني في التصفيات بعد انتصاره الملحمي على أرض بلغاريا بنتيجة 3-2 بشهر يونيو الماضي.

وكان منتخب كوسوفو قد حقق نجاحا كبيرا في دوري الأمم الأوروبية 2019، إذ تصدر مجموعته في المستوى الرابع، ليصعد تلقائيا إلى منافسات المستوى الثالث في نسخة 2020\2021.

كوسوفو كانت تابعة لـ يوغوسلافيا حتى انفصالها عنها في فبراير 1993، لكنها اضطرت إلى الانتظار حتى عام 2016 لتُعتمَد من الاتحاد الدولي "فيفا" وتبدأ في المشاركة بالمنافسات الرسمية.

اقرأ أيضا:

الجمعية المصرية للاعبين المحترفين: صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019

صورة في الجول - تصميم جديد لكأس مصر

الروماني بيتريسكو حكما لـ نهائي كأس مصر

السعيد وبكري وأنتوي يقودون بيراميدز أمام الزمالك

خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي