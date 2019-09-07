بالفيديو – نيمار البرازيل غير.. سجل وصنع في تعادل كولومبيا الودي

ظهر البرازيلي نيمار جونيور بوجه مغاير بقميص منتخب بلاده بعدما سجل هدفا وصنع آخر أمام كولومبيا وديا.

المنتخب الكولومبي فرض التعادل على نظيره البرازيلي في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-2.

المباراة شهدت مشاركة نيمار طيلة الـ 90 دقيقة للمرة الأولى منذ الحادي عشر من مايو الماضي بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

المهاجم البرازيلي غاب عن المشاركات لاحقا بسبب الإصابة والتي كلفته الابتعاد عن تشكيل البرازيل المتوج بلقب كوبا أمريكا الصيف الجاري ومن ثم مشاكل الإدارة مع الفريق الباريسي المصاحبة لإمكانية رحيله.

19 دقيقة كانت كافية، نيمار صنع هدف التقدم للسامبا من ركلة ركنية حوّلها كاسيميرو برأسه في شباك الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

الكولومبي لويس مورييل قاد الضيوف لقلب النتيجة في الشوط الأول بتسجيل هدفين خلال 9 دقائق.

مورييل حصل على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من أليكس ساندرو أودعها في الشباك بنجاح في الدقيقة 25.

ومن مرتدة سريعة ضرب اللوس كافيتيروس شباك السيلساو بهدف ثان من توقيع مورييل بعدما تلقى بينية من دوفان زاباتا مسددا بقوة في شباك إيدرسون.

الشوط الأول كان بمثابة مباراة مفتوحة بين الطرفين وشهد إضاعة هدفين للسامبا مقابل هدف مُلغى لكولومبيا بداعي التسلل.

ضغط السامبا تواصل في الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة، ومن كرة طولية ضرب بها كوتينيو دفاعات كولومبيا إلى داني ألفيش الذي مرر عرضية أرضية إلى نيمار ولم يتوان في إيداع الكرة الشباك.

أغلى لاعب في العالم تعرض لتدخل قوي من دافنسون سانشيز مدافع كولومبيا مما أدى لاصطدام رأسه بلوحة الإعلانات خلف المرمى لكنه عاد من جديد بعد تلقي العلاج.

تغييرات المنتخبين أثرت قليلا على سير المباراة لتنتهي بالتعادل الثاني تواليا في مواجهات المنتخبين.

البرازيل في أسبوع الفيفا تلتقي لاحقا مع بيرو فيما تخوض كولومبيا مباراة ودية مع فنزويلا.

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