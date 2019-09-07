برشلونة: نيمار لن ينضم في يناير.. وميسي لم يطلبه

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إمكانية تعاقد النادي مع اللاعب نيمار في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن ناديه بذل قصارى جهده لانتداب المهاجم البرازيلي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال بارتوميو لقناة برشلونة:"لا يمكن انتقال نيمار إلى برشلونة في يناير، وغرفة ملابس الفريق لا تقرر شيئا حيال ذلك. فعلنا كل ما بوسعنا للتعاقد مع نيمار. لم نعرض لاعبا محددا في المقابل. تحدثنا عن إمكانية مبادلة لاعبين لكن كل الأسماء التي طرحت كانت من قبل باريس سان جيرمان".

وأضاف "دون تبادل لاعبين، العرض كان استعارة نيمار لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهاية الموسم. أعرف أن أندية أخرى كانت تتفاوض مع باريس من أجل اللاعب. في مرحلة ما خلال المفاوضات، نيمار طلب من باريس التفاوض فقط مع برشلونة. يريد برشلونة فقط. نيمار فعل ما بمقدوره، أبلغ ناديه بقراره، فعل كل شيء ممكن، لكن في العام الحالي سيلعب لباريس".

بعد مفاوضات طويلة خلال سوق الانتقالات الصيفية لم يستطع برشلونة إقناع مسؤولي النادي الفرنسي بالتخلي عن اللاعب ليتأجل رحيل نيمار (27 عاما) عن العاصمة باريس.

وسعى برشلونة لإعادة نجمه السابق الذي يبدو أنه ندم على قراره حين ترك النادي الكاتالوني وانضم إلى باريس في 2017.

ونيمار هو أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بعدما دفع باريس من أجله 222 مليون يورو، وهو أمر يجعل بطل فرنسا لا يفرط فيه بسهولة.

وشدد بارتوميو أن قرار التفاوض لإعادة نيمار لا دخل للاعبي برشلونة به، وذلك بعدما قالت تقارير إن نجوم الفريق الإسباني طالبوا الإدارة بضم نجم البرازيل.

وأردف بارتوميو "(ليونيل) ميسي لم يطلب التعاقد مع نيمار. كانت فرصة في السوق لأنه لاعب عظيم، والإدارة وافقت على النظر فيما تستطيع فعله لإعادة اللاعب. غرفة الملابس لا رأي لها في مسألة التعاقدات، لم يكن لهم رأي في انتداب (أنتوان) جريزمان".

ويبدو أن نيمار سيقضي موسما ثالثا في العاصمة الفرنسية بعدما فشلت عودته إلى برشلونة بسبب سعره المرتفع جدا.

ويمتد عقد نيمار مع باريس إلى 2022.

وبعد ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة عاد نيمار للمشاركة وقدم أداء طيبا يوم السبت مع منتخب بلده في مباراة ودية أمام كولومبيا.

سجل وأرسل تمريرة حاسمة في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 بين البرازيل وكولومبيا.

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