فايلر يتسلم تقريرا طبيا عن مصابي الأهلي

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 12:00

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

تسلم ريني فايلر مدرب الأهلي يوم السبت تقريرا طبيا شاملا عن آخر تطورات البرامج التأهيلية التي يخضع لها اللاعبون المصابون في الفريق.

وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب حتى يستطيع المشاركة في التدريبات.

ويغيب عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة كل من سعد سمير وكريم وليد (نيدفيد) ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد.

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ويجتمع فايلر بجهازه المعاون قبل مران الفريق يوم السبت لمناقشة آخر استعدادات الأهلي لمواجهة مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في 14 سبتمبر.

ووضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا للاعبين استعدادا للمباراة.

وحرص توماس على منح اللاعبين جرعات تدريبية متدرجة المستوى.

وستكون مواجهة كانو سبورت هي الرسمية الأولى لفايلر مدرب الأهلي الجديد.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب في نهاية سبتمبر.

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