بالفيديو - الطواحين تعطل الماكينات.. هولندا تُبدع برباعية في ألمانيا

ليلة كروية ممتعة أعادت فيها هولندا دوران طواحينها لتجبر الماكينات الألمانية على التوقف. هولندا 4 - ألمانيا 2.

منتخب الأراضي المنخفضة أجبر الألمان أصحاب الأرض على الخضوع له، خاصة في الشوط الثاني، ليحصد الهولنديون 3 نقاط ضمن الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020 في نطاق المجموعة الثالثة.

أهداف البرتقالي سجلها فرينكي دي يونج وجوناثان تاه بالخطأ في مرماه، ودونيايل مالين وجيني فينالدوم، فيما أحرز للمانشافت سيرجي جنابري وتونس كروس.

المباراة أتت لتؤكد المتعة الكبيرة حينما يلتقي المنتخبين، بعدما شهدت آخر 3 مواجهات بينهما 12 هدفا قبل أن تضيف مواجهة اليوم الجمعة 6 أهداف أخرى.

أغلب الإثارة جاءت مع الشوط الثاني إذ انتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف نظيف سجله جنابري من متابعة جيدة من داخل منطقة الجزاء وتسديدة فشل الدفاع والحارس في إبعادها.

ومع الـ45 دقيقة الأخيرة أبدع أحفاد يوهان كرويف، ودي يونج بدأها مع الدقيقة 59 باستلامة رائعة للكرة مهدت له الطريق أمام المرمى ليودعها بأريحية على يمين مانويل نوير.

وبعدها بـ7 دقائق فقط فشل جوناثان تاه مدافع الماكينات في التعامل مع كرة عرضية من الناحية اليسرى لتسكن الكرة في الشباك معلنة الهدف الثاني للضيوف.

لكن الرد الألماني لم ينتظر طويلا وتوني كروس أعاد اللقاء لنقطة الصفر من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

هل تظن أنه كان هناك فرصة لالتقاط الأنفاس؟ لا بالتأكيد. بعدها بـ6 دقائق فقط كان مالين، مهاجم آيندهوفن صاحب الـ20 عاما، يطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن الثالث.

وبعدها أحكم الهولنديون سيطرتهم مسجلين هدفا رابعا من هجمة مرتدة سريعة انتهت بعرضية أرضية إلى فينالدوم الذي وجه رصاصة الرحمة مع الدقيقة 90.

هذا الفوز رفع رصيد هولندا إلى 6 نقاط في المركز الثالث من 3 مباريات، بينما توقف رصيد ألمانيا في الوصافة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، خلف أيرلندا الشمالية صاحبة العلامة الكاملة من نفس عدد اللقاءات.

وفي المجموعة الخامسة ضرب كرواتيا سلوفاكيا برباعية بيضاء تناوب عليها نيكولا فلاسيتش وإيفان بيريسيتش وبرونو بيتكوفيتش وديان لوفرين.

بينما تخطت ويلز عقبة أذربيجان بصعوبة بهدفين مقابل هدف، لتستمر كرواتيا في الصدارة بـ9 نقاط مناصفة مع المجر وتتساوي ويلز مع سلوفاكيا في المركزين الرابع والثالث على الترتيب.

وبالمجموعة التاسعة تفوقت بلجيكا على سان مارينو برباعية نظيفة سجلها ميتشي باتشواي (هدفان) وديريس ميرتينس وناصر الشاذلي، فيما قلب روسيا تأخرها أمام اسكتلندا إلى فوز 2-1.

بلجيكا وروسيا حافظا على الصدارة والوصافة برصيد 15 و12 نقطة على الترتيب.

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