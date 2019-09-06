أزارو يشارك في تعادل المغرب أمام بوركينا فاسو

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 23:29

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز

شارك وليد أزارو مهاجم الأهلي في تعادل منتخب بلاده المغرب أمام منتخب بوركينا فاسو وديا.

منتخب المغرب تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام بوركينا فاسو بهدف لكل منتخب في لقاء ودي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

وجلس أزارو على مقاعد البدلاء في أول مباراة للمنتخب المغربي تحت قيادة وحيد خليلوزيتش، قبل أن يشارك في الدقيقة 74 عندما كانت النتيجة تُشير لتأخر منتخب بلاده بهدف.

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وكاد أزارو أن يُعادل النتيجة في الدقيقة 79 إلا أنه فشل في تحويل عرضية داخل منطقة الجزاء، في الشباك، مع إطلاق الحكم صافرته معلنا عن تسلل.

المنتخب المغربي وجد نفسه متأخرا في النتيجة في الدقيقة 71 بعد خطأ قاتل من الحارس منير محمدي الذي فشل في التعامل من تسديدة ضعيفة من بايالا لاعب منتخب بوركينا.

قبل هدف بوركينا، أهدر حكيم زياش ركلة جزاء لمنتخب بلاده مع انطلاق الشوط الثاني.

ركلة زياش لم تصطدم في القائم مثلما حدث في أمم إفريقيا أمام بنين، ولكن حارس بوركينا فاسو تصدى لها.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أدرك زهير فضال التعادل لمنتخب المغرب بعد متابعة لرأسية من داخل منطقة الجزاء.

ويلعب منتخب المغرب يوم الثلاثاء أمام منتخب النيجر في لقاء ودي جديد استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

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